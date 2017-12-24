taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

İngiltere merkezli şirket Van'da çağrı merkezi kurdu

Customer Management Center (CMC) şirketi Van’da 500 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi kurdu.

DHA | 24.12.2017 - 02:51..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bir otelde düzenlenen basın toplantısına Customer Management Center (CMC) Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkan Vekili Yavuz Karaman ile Van TSO yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları katıldı.

Customer Management Center Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın, Van şartlarının çağrı merkezine uygun gördükleri için yatırım yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye’de birçok ili değerlendirdik ama Van farklı özellikleriyle ön plana çıktı. Bu kenti değerlendirirken birçok kritere baktık. Bu kriterlerin tamamı bize burada iş yapmamızın cazip olduğunu gösterdi. İlk aşamada 500 kişilik bir istihdam alanı açtık. Şu anda bunun 350'ye yakını doldu. Aklımızda 2 proje daha var. Birçok büyük bir telefon operatörü, bir diğeri de bir internet şirketi. Bu projeye biz çok inanıyoruz. Teknolojik şirketlerin süreçlerini yönetmeyi çok istiyoruz. İki yeni müşterimizi de önümüzdeki ayda buraya getireceğiz. Şubat ayında Van'da 500 kişiyi istihdam etmiş olacağız. Hedefimiz 2018 sonunda bin kişiye ulaşmak, sonrasında da bunu 2 binli rakamlara çıkarmaktır. Biz sadece çağrı merkezi şirketi değiliz. Aynı zamanda iş süreçlerinin dış kaynak kullanımı ile de ilgiliyiz. Sosyal medya yönetimi, yazılım geliştirme, doküman işlemleri, süreçlerin işlenmesi, operasyonel süreçlerin yapılması ve dolayısıyla sadece çağrı merkezi odaklı değil, bütün süreçleri müşterilerimiz için yönetiyoruz."

İngiltere merkezli şirket Van'da çağrı merkezi kurdu

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Karaman ise, Van'ın genç nüfusu ile ön plana çıkan bir kent olduğunu belirterek, "CMC Firması Uluslararası yatırımları ile ön plana çıkmış ve dünya genelinde çok büyük istihdam yaratan önemli bir şirkettir. Van, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentlerinden biri. Çok nitelikli ve dinamik bir gençliğe sahibiz. Gençliğimizin bu niteliklerinden onlara istihdam yaratarak yaralanmamız gerekir. Hepimizin de çabası bu yönde. İlimizde önümüzdeki ay odamızın alt katında hizmet vermeye başlayacak olan diğer çağrı merkezimizle birlikte yaklaşık 400 gencimize iş imkanı yaratıldı ve bunlar çalışmaya başladılar. Hedefimiz 2 yıl içinde bu çağrı merkezlerimizde iki bin gencimize istihdam yaratmak olacak" dedi.

İngiltere merkezli şirket Van'da çağrı merkezi kurdu

İngiltere merkezli şirket Van'da çağrı merkezi kurdu

İlginizi Çekebilir
THY'nin yeni kargo uçağı İstanbul'da
THY'nin alt markası Turkish Cargo'nun aldığı Boeing 777 kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
ATM kullanımında alınan ücretlere ilişkin düzenleme
BDDK, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.
IMF, Irak'ın bütçesine yön vermeye çalışıyor
Bir zamanlar Türkiye'ye karşı da benzer politikalar uygulayan IMF, Bağdat yönetimine verdiği borç için şartlar sunmaya başladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında işçi tarafı Türk-İş "1893 TL'lik teklifimizin arkasındayız." dedi. İşveren tarafı TİSK bu teklifi yüksek buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

Hamas: Trump İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıyabilir

44
CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

CHP'liler Atatürk'ün Berlin'e gelişinin 100. yılını andı

106
Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

Çin'de elektrikli araçlar yollarda şarj edilebilecek

18
Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

Otomobil kaldırımda yürüyen anne ve kıza çarptı

1
Union Berlin taraftarlarından en kalabalık Noel şarkısı

Union Berlin taraftarlarından en kalabalık Noel şarkısı

15
Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

Suudi prens Velid'e 6 milyar dolarlık kefalet

9
Uludağ'da 6 dağcı kayıp

Uludağ'da 6 dağcı kayıp

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM