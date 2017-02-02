İngiltere Parlamentosu Brexit için ilk onayı verdi

Kabul edilen yasa tasarısı, Başbakan Theresa May'e Brexit sürecini başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesini de yürürlüğe koymasına izin veriyor.

498 OYLA KABUL EDİLDİ

Avam Kamarası'nda oylanan tasarı, 650 milletvekilinden 498'in oyuyla kabul edilirken 114 milletvekili ise tasarıya karşı çıktı.

Başbakan May, İngiltere'nin AB'den çıkışının gerçekleşmesi için gerekli olan Lizbon Anlaşması'nın 50'inci maddesinin Parlamento'da onaylanması için son tarihi 31 Mart olarak vermişti. İngiltere Yüksek Mahkemesi, AB'den ayrılık sürecini resmen 50'inci maddenin Parlamento onayı olmadan devreye giremeyeceğine hükmetmişti.