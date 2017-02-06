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İngiltere Parlamentosu Trump'ı davet etmek istemiyor

Avam Kamarası Başkanı John Bercow, ABD Başkanı Donald Trump’ın parlamentoya hitap etmesine karşı olduğunu açıkladı.

06.02.2017 - 22:42
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sad

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın başkanı Bercow, yaz aylarında İngiltere'ye devlet ziyareti gerçekleştirmesi beklenen Trump'a parlamentonun kraliyet galerisinde milletvekillerine ve lordlara hitap etmesi için davette bulunmayacağını söyledi.

"DAVETTE BULUNMAYI İSTEMEM"

Parlamentonun bugünkü oturumunda konuşan Bercow, "Irkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı olmanın ve hukuk önünde eşitlik ile yargı bağımsızlığına destek vermenin" Avam Kamarası için önemli olduğunu belirterek, "Trump'a parlamentonun kraliyet galerisinde konuşması için bir davette bulunmayı istemem." dedi.

TRUMP'IN KARARNAMESİ TARTIŞMA KONUSU

Trump'ın galeride konuşmasına, nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getiren kararnamesinden önce de karşı olduğunu anlatan Bercow, söz konusu kararnameden sonra bu konudaki düşüncesinin pekiştiğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz günlerde ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in "devlet ziyareti" davetini iletmiş, davet ABD'nin yeni başkanı tarafından kabul edilmişti.

2 MİLYONA YAKIN İMZA

Yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen ziyarete karşı İngiltere'de oluşan kamuoyu tepkisi sokak gösterilerinde ve parlamentoya sunulan yaklaşık bir milyon 900 bin imzalı online dilekçede ifade edilmişti ancak May hükümeti ziyaretin gerçekleşmesinde ısrar ediyor.

İngiltere Kraliçesi'nin resmi konutu Buckingham Sarayı bu yıl ülkeye yapılacak iki devlet ziyaretinin kesin tarihini ve içeriğini henüz açıklamadı.

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