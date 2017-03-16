İngiltere Parlamentosu'nda Nevruz resepsiyonu düzenlendi

İngiltere Parlamentosu'nun Attlee Suite Salonu'nda gerçekleşen resepsiyona İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott, milletvekilleri Kelvin Hopkins, Ruth Cadbury, Andrea Jenkyns, Chris Stephens, Jack Lopresti, Baroness Royal, Jack Lopresti, Caroline Flint ve George Kerevan ile Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Dış İlişkiler Başkanı Falah Mustafa Bakır, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

KÜRTLERİN NEVRUZ BAYRAMLARINI KUTLADI

Resepsiyonda konuşan İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, başta İngiltere olmak üzere Türkiye, Irak, İran, Suriye'de ve dünyanın her yerinde yaşayan Kürtlerin Nevruz Bayramı'nı kutladı. Kürtlerin kimliklerinin tanınmasının önemine işaret eden Corbyn, Kürt halkının kültürünün ve dilinin de tanınması gerektiğinin altını çizdi.



Gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott da yaptığı konuşmada, Kürt halkının bölgedeki sağlanabilecek barış sürecinde önemli bir görev üstlenebileceğini kaydetti.

ÖDÜL DAĞITILDI

Resepsiyonda geçen yılın en başarılı Kürt iş adamı ve iş kadını, en başarılı öğrenciler, en başarılı akademisyen ve medya mensupları, genç girişimciler, sanatçılar, sosyal sorumluluk sahibi ve role model kişileri kategorilerine ödüller dağıtıldı.



Resepsiyonda başarılı Kürtlerin yanı sıra Kürt meselesi için emek veren ve çalışmalar yürüten parlamenterler ve diğer özel bireylere de katkılarından ödülü sembolik ödüller verildi.