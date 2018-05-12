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İngiltere: PKK ve YPG'nin bağını gördük

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, "YPG ile PKK arasında çok yakın bağlar olduğunu görüyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 02:29..
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İngiltere: PKK ve YPG'nin bağını gördük

Türkiye'nin İngiltere için çok önemli bir müttefik olduğunu söyleyen İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, "YPG ile ilgili politikalarımız Türkiye’yle aynı hizada." ifadelerini kullandı.

İngiltere: PKK ve YPG'nin bağını gördük

"YPG'YE KARŞI TÜRKİYE İLE AYNI HİZADAYIZ"

Türkiye hükümetiyle yapılan görüşlere çok saygılı yaklaştıklarını belirten Chilcott, "Türkiye, bizim şu anda uğraşmadığımız bir PKK terörüyle uğraşıyor. Biz PKK’yı zaten uzun yıllardır terör listesine almış durumdayız. Şu anda YPG listede değil ancak naif değiliz, YPG ile PKK arasında çok yakın bağlar olduğunu görüyoruz. Fakat biz şunu yapıyoruz: Eğer İngiliz vatandaşları Suriye’ye gidip YPG saflarında savaşırlarsa bunlar İngiliz yasalarını çiğnemiş olacakları için İngiltere’ye döndüklerinde tutuklanırlar. Yani şu anda YPG ile ilgili politikalarımız Türkiye’yle aynı hizada." şeklinde konuştu.

İngiltere: PKK ve YPG'nin bağını gördük

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Hürriyet'e açıklamalarda bulunan İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, "Türkiye İngiltere için vazgeçilmez bir ortak haline geldi." dedi.

Türkiye ile İngiltere'nin güçlü bir bağla kurulan ortaklıkların olduğunu dile getiren Chilcott, "İngiltere’nin uluslararası olarak angaje olduğu alanlara bakarsak, bunları; yurtdışındaki İngiliz vatandaşlarının güvenliği, İngiltere’nin ulusal güvenliği ve ekonomik refahı olarak sayabiliriz. Ve bu alanların her birinde Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bu da bizim ortaklığımızı çok değerli ve vazgeçilmez kılıyor. Türkiye’nin bizim için taşıdığı öneme ve bizim Türkiye için taşıdığımız öneme bakacak olursanız, ortaklığımızda stratejik bir boyut olduğunu görüyoruz, stratejik ortaklığa doğru gidiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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