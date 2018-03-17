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İngiltere: Rus casusları Putin zehirletti

Dünyanın gündemine oturan Rus casusların zehirlenmesi olayı hakkında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Putin'i suçladı.

İHA | 17.03.2018 - 01:40..
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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson,  zehirlenerek öldürülen eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın hayatını kaybetmesini Putin'e bağladı. Emri Rusya Devlet Başkanı Putin’in verdiğini öne süren Johnson, Rus halkı ile bir sorunları olmadığını dile getirdi.

İngiltere: Rus casusları Putin zehirletti


"RUSYA İLE ARAMIZ AÇIK"

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Rus halkı ile bir sorunumuz yok. Bizim kavgamız, Putin’in Kremlin’i ve kararıyla. Bizim fikrimize göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri İngiltere sokaklarında, Avrupa sokaklarında ilk defa sinir gazı kullanılmış olmasının, onun kararı olduğu çok büyük ihtimal. Bu nedenle Rusya ile aramız açık." ifadelerini kullandı.

İngiltere: Rus casusları Putin zehirletti


2010'DA İNGİLTEREYE İADE EDİLMİŞTİ

Sergey Skripal, 1999 yılında Rusya Savunma Bakanlığının İstihbarat Teşkilatında çalıştı. 2006 yılında İngiltere’ye çalıştığı için tutuklanarak ihanet ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. 2010 yılında Sergey Skripal, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki casus değişiminde İngiltere’ye iade edildi.

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