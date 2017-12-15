İngiltere: Rusya, deniz altı kabloları için tehdit

Hava Kuvvetleri Müsteşarı ve Savunma Ekibi başkanı Stuart Peach, İngiltere ve Nato'nun iletişim hatlarını koruma önceliğinin olması gerektiğini söyledi.

"RUSYA, BİLGİ SAVAŞINI İLERLETİYOR"

Peach,"Rus donanmasının, hem nükleer hem de geleneksel denizaltıların ve gemilerin, modernizasyonu tarafından ortaya atılan tehdide karşılık olarak, atlantik müttefiklerimizle birlikte, denizdeki iletişim hatlarını koruyan görevlere öncelik verdik. Çünkü Rusya yeni gemilere ve denizaltılara ek olarak hem geleneksel olmayan yetenekleri hem de bilgi savaşını mükemmelleştirmeye devam ediyor." dedi.

Hava Kuvvetleri Müsteşarı ve savunma ekibi başkanı Stuart Peach

"YAŞAM BİÇİMİMİZE YENİ BİR TEHDİT"

Savunma ile ilgili bir düşünce kuruluşu olan Royal United Services Institute’da konuşan Sir Stuart, deniz altı hatlarının zayıflığının "yaşam biçimimize yeni bir tehlike" getirdiğini söyledi.

Peach ayrıca iletişim kablolarının kesilmesinin veya bozulmasının ekonomiye derhal ve "potansiyel bir felaket" olacağını belirtti.

Su altı internet hatları

Kablolar, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlayan deniz yatağından geçiyor.

Bu ayın başlarında yayınlanan Policy Exchange düşünce kuruluşu raporuna göre, dünyanın deniz altı ağı tahminen 213 bağımsız kablo sisteminden ve 877.121 km fiberden oluşuyor. Fakat resmi devlet mülkiyetinin eksikliği, kabloların uluslararası hukukta güçlü bir korumasının olmadığını gösterdi.

Buna rağmen, küresel iletişimlerin yüzde 97'si ve günlük finansal işlemlerde 10 trilyon dolar okyanus altındaki kablolarla iletiliyor.