İngiltere-Rusya krizi derinleşiyor

Rusya ile İngiltere arasında yaşanan suikast gerilimi giderek tırmanıyor. Diplomatların sınır dışı edilmesine kadar uzanan karşılıklı süreç, iki ülke arasındaki gerilimi artırıyor.

GERİLİM İNGİLTERE'DEN BAŞLADI

Peskov, bugünkü basın toplantısında, başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri tarafından Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya yöneltilen ithamları değerlendirdi. Peskov "Bu dalga İngiltere'den başladı. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. Bunu daha önce de söyledik" yanıtını verdi.

Peskov, "Rusya'nın uluslararası toplum tarafından sorumluluk sahibi ve tüm ülkelerle iyi ilişkilerin kurmak isteyen bir ülke olarak algılanması gerekiyor" dedi.

"AFFEDİLMEZ DAVRANIŞ"

İngiltere ve Rusya arasındaki ipler iyice gerildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johson’un, Skripal’in zehirlenmesi talimatının direkt olarak Putin’den geldiği iddiasına da Kremlin yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Johnson’un açıklamasının “affedilemez bir davranış” olduğunu söyledi. Skripal’in zehirlenmesinde Rusya’nın rolü olmadığını belirten Peskov, Johnson’un açıklamasının “diplomatik ifadelerle çeliştiğini” dile getirdi. Rus Sözcü “Başkanımızın isminin bu konuya karıştırılması, diplomatik adap kuralların korkunç ve affedilemez bir şekilde ihlal edilmesinden başka bir şey değildir" dedi.

İDDİALAR ASILSIZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Skripal olayındaki rolüyle ilgili açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya hiçbir ilgisinin olmadığını defalarca tekrarladı. Bu olayda, anlaşılabilir bir kanıtın olmadığı açık. Elbette biz, asılsız olarak herhangi bir sonuç çıkarmanın mümkün olduğunu düşünmüyoruz" dedi.



