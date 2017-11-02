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İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan iddialar sonucu istifa etti.

02.11.2017 - 00:28
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İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 15 yıl önce bir kadın gazetecinin dizine dokunduğu iddiasını kabul etmişti. BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan iddialar sonucu istifa etti.

İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti

"KABUL EDİYORUM"

Fallon'un İngiltere Başbakanı May'in ofisi tarafından yayınlanan istifa mektubunda "Geçtiğimiz günlerde bazı Parlamento üyeleri hakkında iddialar ortaya atılmıştı. İddiaların bazıları doğru değildi fakat temsil etmekten onur duyduğum Silahlı Kuvvetler'den  beklenen 'yüksek standartı', bazı davranışlarımla düşürdüğüm iddialarını kabul ediyorum." yazdığı belirtildi.

Başbakan May de Fallon'un istifasını kabul ettiğini duyurarak hizmetlerinden dolayı Fallon'a teşekkürlerini iletti.

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