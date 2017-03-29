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İngiltere Avrupa'dan ayrılık sürecini başlattı

İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow İngiltere Başbakanı'nın Brexit sürecini imzaladığı mektubunu AB Konseyi Başkanı'na teslim etti.

29.03.2017 - 15:23
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İngiltere Avrupa'dan ayrılık sürecini başlattı

İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, Başbakan Theresa May imzalı, birlikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleten mektubu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yerel saatle 13.20'de verdi.

İngiltere Avrupa'dan ayrılık sürecini başlattı

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Tusk, sosyal medya hesabından, "9 ay sonra İngiltere Brexit sürecini başlattı." açıklamasını yaptı. Böylece, İngiltere'nin geçen sene haziran ayında yapılan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrılması süreci de resmen başlamış oldu.

İngiltere Avrupa'dan ayrılık sürecini başlattı

Taraflar, bir sonraki aşamada ayrılma anlaşmasının maddelerine ilişkin müzakerelere başlayacak. İki yıl sürmesi öngörülen süreç, İngiltere ve AB'nin üzerinde anlaşacakları metnin, hem İngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasıyla tamamlanacak.

2 YIL SÜRECEK

AB Konseyi Başkanı Tusk, cuma günü AB'nin Brexit yol haritasının taslağını açıklayacak. Taslağın 29 Nisan'da yapılacak İngilteresiz AB liderleri zirvesinde kabul edilmesi durumunda, müzakerelere geçilecek.

İngiltere Avrupa'dan ayrılık sürecini başlattı

60 MİLYAR AVROLUK FATURA

AB'nin, önceki taahhütlerinden dolayı İngiltere'ye yaklaşık 60 milyar avroluk bir fatura çıkarılacağı belirtiliyor.

Söz konusu faturanın, müzakerelerde en tartışmalı konulardan biri olması bekleniyor. Ayrıca İngiltere'de yaşayan birlik vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının Brexit sonrası durumları da diğer zorlu konular olarak öne çıkıyor.

İngiltere Avrupa'dan ayrılık sürecini başlattı

1973 YILINDA KATILMIŞLARDI

23 Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Geçen süre zarfında, AB sık sık İngiltere yönetiminden 50. maddeyi bir an önce işletmesini istemişti. İngiltere, 1973 yılında birliğe katılmıştı.

İngiltere Avrupa'dan ayrılık sürecini başlattı

İngiltere Avrupa'dan ayrılık sürecini başlattı

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