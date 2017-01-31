İngiltere: Trump'ın yasağı DEAŞ'a yarayabilir

Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın İçişleri Komisyonu'nda konuşan Rudd, yasağın, DEAŞ terör örgütü için propaganda fırsatı olabileceğini belirtti.

"DEAŞ İNSANLARI RADİKALLEŞTİRECEK"

Yasağın 'Müslümanlara yönelik olmadığını' ancak yine de böyle algılanabileceğini vurgulayan Rudd, sözlerini şöyle sürdürdü: "DEAŞ zorluk çıkaracak, insanları radikalleştirecek bir ortam yaratacak, insanları kendi tarafına çekecek her türlü fırsattan yararlanacaktır."





Rudd'un açıklamaları, İngiliz hükümetinin ile Trump'ın son yasağı ile arasına bir mesafe koyma çabası olarak görülüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'ın yasağına hızla tepki göstermdiği için eleştirilmişti.

TRUMP'IN ZİYARETİ 20 ŞUBAT'TA ELE ALINACAK

Theresa May, geçen hafta Trump'ı ziyareti sırasında ABD'nin yeni başkanını İngiltere'ye davet etmişti. İngiltere'de Trump'ın ziyaretinin iptal edilmesi için internette yaklaşık 1,7 milyon imza toplanmıştı. Bir dilekçenin İngiltere'de parlamento gündemine alınması için 100 bin imza yetiyor. Milletvekillerinin bu dilekçe üzerine Trump'ın ziyaretini 20 Şubat'ta Parlamento gündemine alacakları açıklandı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise Trump'ın ziyaretiyle ilgili olarak, ziyaretin aylar sonra gerçekleşeceğini ve davetin de geciktirileceğini ancak Başbakan May'in Trump'ı ağırlamayı beklediğini belirtti.