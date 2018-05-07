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İngiltere turist vizesi

Avrupa’da olmasına rağmen Schengen vizesiyle seyahat edemediğimiz İngiltere’nin baş ağrıtan 'turistik vize' başvuru sürecini ele alıyoruz.

Özel İçerik | 07.05.2018 - 09:12..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Selen KALDIRIM/ [email protected]

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı sonrası, kılı kırk yara aldığımız Schengen vizelerimizin ‘İngiltere’ hayali yalan oldu. Ülkenin bağımsız başvuru sürecinin başlamasıyla, Avrupalı’nın ‘lanet gitsin’ dedirten vize alma krizi, Birleşik Krallık vizesi ile üçe katlandı ama merak etmeyin, eksiksiz evrak verildiğinde çıkması çok da zor olmayan bir vize.

İNGİLTERE VİZE SÜRECİ

Üzerinize bir arsa kalmadığı sürece İngiltere’ye yerleşme ve okuma planı yapmadığınızı varsayıyorum(1 pound 6 TL). İngiltere’ye turistik olarak seyahat edeceklerin vize başvuru süreci nasıl olmalı, görelim.

İngiltere turist vizesi

TÜM PASAPORT TİPLERİNE ZORUNLU

Öncelikle belirteyim; vize başvuru sürecine tabii tutulmanız için ‘Türk’ olmanız yeterli. Türk vatandaşlarına zorunlu beyan edilen Birleşik Krallık vizesi almak, tüm pasaport tipleri(yeşil, bordo, Gri) için geçerli; yani yeşilinizin de bir değeri yok. Diplomatik Pasaport(siyah) sahipleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf tutuluyor. Evet, bir diplomat değilsen başvuru sürecine odaklanalım.

İngiltere turist vizesi

NASIL BAŞVURU YAPARIM?

İlk olarak, Visa4UK internet sitesinden, vize başvurunuzu yapmak üzere hesap oluşturup, vize ücretini ödedikten sonra uygun bir güne randevu alıyorsunuz.

Siteye girdikten sonra “Register an account” bölümünden hesap oluşturup bilgilerinizi eksiksiz doldurun. “Book appointment” bölümünden randevunuzu da aldınız mı sıra evrak krizine geliyor; en sevdiğimiz…

İngiltere turist vizesi

GEREKLİ EVRAKLARINIZ

  • Güncel pasaport (en az 6 ay geçerli) ve varsa daha önce kullandığınız pasaport(lar)
  • Banka dekontları (son 6 ay)
  • Maaş/gelir bordrosu (son 6 ay)
  • Online başvuru formunun çıktısı
  • Randevu bildiriminizin çıktısı
  • Vize ücreti ödemesinin dekontu
  • Biyometrik Fotoğraf
  • Uçak bileti ve otel rezervasyonları
  • Davet mektubu (İngiltere’de yaşayan aile veya arkadaşınızın yanına gidiyorsanız)
  • İş/öğrenim durumuna göre eklemeniz gereken diğer belgeler
  • Durumunuza göre destekleyici belgeler

Tüm evrakların İngilizce olması ya da aynı evrakların İngilizce olarak yedeklerini eklemeyi unutmayın.

EKSİK EVRAK VERMEYİN, BİLGİLER DOĞRU OLSUN

İstenen evraklar da aslında standart vize evrakları ama bizim ısrarla evrak tamamlayamama hastalığımız olduğu için ne kadar kontrol ederseniz edin, evraklar tam olsa da istenileni veriyor mu diye bir sorgulayın; 6 aylık banka hesap dökümünü 2 aylık çıkarırsanız vermezler tabii; sonra ağlamayın.

‘’Tüm evraklar eksiksiz olduğu halde vize alamadım’’ derdine düşmemeniz için, eksik olmasından ziyade doğru bir evrak havuzunuz olmalı; biraz da İngilizceniz olsa hiç fena olmaz.

İngiltere turist vizesi

NEREDEN BAŞVURACAĞIM?

Aracı vize şirketinin Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya ve Adana'daki vize merkezlerinden birinde randevunuzu alın, başvurun.

VİZEM NE ZAMANA ÇIKAR?

Vizeniz başvuru tarihinden itibaren 3 hafta ile 12 hafta aralığında çıkar. Genelde 10-15 güne sonuçlanmış oluyor; referans numaranız ile konsolosluk sitesinden takip edin.

İngiltere turist vizesi

YA ALAMAZSAM?

Geçmiş olsun; maalesef kuruş geri alamazsınız ama itiraz etme hakkınız var. Bir dilekçe yazarak itiraz işlemlerini başlatabilir ya da tekrar baştan başlayarak yeniden başvurmayı deneyebilirsin.

İngiltere turist vizesi

 

 

 

 

 

 

 

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