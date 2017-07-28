İngiltere uçuşlarındaki laptop sınırlaması bitti

ABD ve İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik 'kabin' sınırlaması Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı kriz yönetimiyle son buldu.

ÖNCE ABD KALDIRDI

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), Türkiye'den ABD'ye direkt uçuşlarda uygulanan laptop yasağını 5 Temmuz tarihinde sonlandırmıştı.

YAHYA ÜSTÜN'DEN MÜJDELİ HABER

Bir müjdeli haber de İngiltere'den geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanından İngiltere'ye yapılan seferlerde uygulanan laptop yasağının kaldırıldığını duyurdu.

"İYİ EĞLENCELER!"

Ayrıca THY'nin Twitter hesabından paylaşılan bir animasyonla, İngiltere yolculuğu için "Elektronik cihazlarınızı kullanmanın tadını çıkarın. İyi eğlenceler!" mesajı paylaşıldı.