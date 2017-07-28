taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.876
USD
3,5337
EURO
4,1455
ALTIN
143,81
PETR
52,0200

İngiltere uçuşlarındaki laptop sınırlaması bitti

Kabinde elektronik cihaz kullanımına yönelik yasağın iptaline ilişkin müjdeli haberi Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün verdi.

28.07.2017 - 17:26
  1. Haberler
  2. Seyahat

thy

ABD ve İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik 'kabin' sınırlaması Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı kriz yönetimiyle son buldu.

ÖNCE ABD KALDIRDI

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), Türkiye'den ABD'ye direkt uçuşlarda uygulanan laptop yasağını 5 Temmuz tarihinde sonlandırmıştı.

YAHYA ÜSTÜN'DEN MÜJDELİ HABER

Bir müjdeli haber de İngiltere'den geldi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanından İngiltere'ye yapılan seferlerde uygulanan laptop yasağının kaldırıldığını duyurdu.

İngiltere uçuşlarındaki laptop sınırlaması bitti

"İYİ EĞLENCELER!"

Ayrıca THY'nin Twitter hesabından paylaşılan bir animasyonla, İngiltere yolculuğu için "Elektronik cihazlarınızı kullanmanın tadını çıkarın. İyi eğlenceler!" mesajı paylaşıldı.

İngiltere uçuşlarındaki laptop sınırlaması bitti

İlginizi Çekebilir
Sagalassos tarih yolculuğuna çıkmak isteyenleri bekliyor
Tarihi yolculuğa çıkaracak Sagalassos Antik Kenti, misafirlerini bekliyor.
Macera tutkunlarının gözdesi Saklıkent Kanyonu
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, dik yamaçlardan oluşan doğal parkuruyla her yıl çok sayıda macera tutkununu ağırlıyor.
Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü drone ile görüntülendi
Ağrı'da 2 bin 241 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğini taşıyan Balık Gölü, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor
Kültür, sanat ve yemek ülkesi: İtalya
Sanatçılara ilham veren doğasıyla İtalya’ya küçük bir gezintiye var mısınız?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

152
Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

340
Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

415
Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

24
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

942
Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı

Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı

66
Aziz Yıldırım meşhur kebapçının müdavimi çıktı

Aziz Yıldırım meşhur kebapçının müdavimi çıktı

53