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İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

BMGK'da konuşan İngiltere ve Fransa'nın temsilcileri, ABD'nin askeri müdahale seçeneğine destek verirken, kimyasal saldırılardan Rusya'yı suçladı.

AA | 10.04.2018 - 01:48..
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İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine 15 üyeli konseydeki 9 ülke Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

PİERCE: "TÜM SEÇENEKLER MASADA"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, konseyden Duma'daki "korkunç" kimyasal silah saldırına yönelik soruşturma yürütülmesini talep etti.

ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine değinen Pierce, "Öncelikle uygun bir soruşturma başlatılmasını tercih ediyoruz. En yakın müttefiklerimizle irtibat halindeyiz, özellikle ABD ve Fransa ile. Tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce

DELATTE: "SALDIRILARDA RUSYA'NIN PARMAĞI VAR"

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Duma'daki kimyasal silah saldırısında Rusya'nın da "parmağı olduğunu" belirterek, "Bu saldırılar, doğrudan ya da dolaylı, Rusya'nın bilgisinde gerçekleşti. Rusya’nın vetosu olsa da biz kimyasal gaz ve terörle mücadele konusunda kararlıyız" diye konuştu.

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre

Öte yandan ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir BM mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısını BMGK'ye sundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise tasarıyı değerlendireceklerini söyledi.

Karar tasarısının kabul edilmesi durumunda, BM Bağımsız Soruşturma Mekanizmasının (UNIMI) görev süresi bir yıl olacak ve gerek duyulduğunda BMGK tarafından uzatılacak. BM mekanizması tam faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 90 gün içinde ilk raporunu konseye ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) sunacak.

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