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İngiltere'de 1 milyon sterlinlik mücevher soygunu

Ülkenin güneydoğusunda, asker kökenli olduğu tahmin edilen bir soyguncu, yaklaşık 1 milyon sterlin tutarında kıymetli eşya çaldı.

Detay Haber | 31.01.2018 - 08:07..
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soyguncu

Pahalı evleri hedefleyen soyguncu ev sahiplerini de darp etti.

Surrey bölgesi polisi, soyguncunun kısa namlulu bir tabancası olduğunu ve evlerdeki kasaların yerini ve şeklini bildiğini açıkladı.

Polisin eski asker olduğunu tahmin ettiği kişinin, soygunlarda bir özel harekât timi üyesi gibi hareket ettiği ifade edildi.

Kasım 2014 ile Ekim 2017 arasında Berkshire, Kent, Surrey, ve Sussex bölgelerinde yaşanan soygunların aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Soruşturmayı yürüten Komiser Dee Fielding bu kişinin 6 ayda bir soygun yaptığını, "fırsatçı bir soyguncu" olmadığını söyledi.

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik mücevher soygunu

"GÜVENLİK KAMERLARINDAN SAKLANMIŞ"

Dee Fielding, "Bu kesinlikle bir amatör değil. Evleri günlerce bazen iki hafta boyunca izliyor. Güvenlik kameralarından bahçelerde saklandığını ve evde yaşayanların günlük rutinlerini çözmeye çalıştığını gördük" dedi.

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik mücevher soygunu

"ESKİ BİR ASKER OLABİLİR"

Fielding, "Bir silah taşıyor. Evde yaşayanları kablolarla bağlıyor. Bir yere girdiğinde evde birkaç kişi olsa bile bu insanları etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Bunlara dayanarak soyguncunun eski bir asker ya da benzer bir geçmişi olan özel yeteneklere sahip biri olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.

Soyguncuyla karşılaşan Susan Morris ise "Nereme vuracağını çok iyi biliyordu. Üç kez yüzüme vurdu. Canım çok yandı. Üst üste yumruk yediğime inanamadım" diye konuştu.

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik mücevher soygunu

Morris, Ekim ayında Surrey bölgesindeki Kingswood'daki evindeyken bir adamın sırtına silah dayadığını, kafasını duvara çarptığını ve onu yerde saçından sürüklediğini söyledi.

Soyguncu bu sırada Morris'e mücevherlerin yerini soruyordu.

Morris'in kocası işten geldiğinde karısını yatak odasında kablolarla bağlanmış halde buldu.

Morris, "Adam iyi konuşuyordu. Şivesi yoktu, grameri kötü değildi. Durumu iyi kavrayan ve sonuna kadar götürmeyi bilen zeki bir adamdı" dedi.

Yetkililer, soyguncunun yalnız başına hareket ettiğini, az konuştuğunu, insanları köpeklerini öldürmekle de tehdit ettiğini ve "fazlasıyla kararlı" olduğunu söylüyor.

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