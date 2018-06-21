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İngiltere'de 12 yıl boyunca aşırı iğneden insanlar ölmüş

İngiltere'de 1989-2000 yılları arasında yaşanan 833 şüpheli ölümün 456'sının hastalara verilen aşırı miktarda ağrı kesiciden olduğu açıkladı.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 05:17..
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12 yıl boyunca Porthsmouth kentindeki Gosport Hastanesi'nde şüpheli 833 ölüm meydana geldi. Ölümleri araştırmak adına 2014 yılında kurulan bağımsız komisyon, yaklaşık yarısının ölümünü şüpheli buldu.

"YAŞAM HAKLARI HİÇE SAYILDI"

Komisyon, bunlara ek olarak hastane kayıtları eksik olan 200 kişinin daha aynı kaderi paylaşmış olabileceğini duyurdu. Komisyonun bu 12 yıllık süre içinde hastalara verilecek ağrı kesicilerden Jane Barton adlı bir doktorun sorumlu olduğu belirtilerek hastanede 'hastaların yaşam hakkının hiçe sayıldığı' belirtildi.

Raporda, hastanede tıbbi açıdan doğru olmamasına rağmen, hastalara tehlikeli seviyelerde ilaç verilmesine dair adı konulmamış 'kurumsallaşmış bir ilaç rejimi' olduğu vurgulandı.

İngiltere'de 12 yıl boyunca aşırı iğneden insanlar ölmüş

"KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ"

Komisyon Başkanı, eski Liverpool başrahibi James Jones, "Komisyonumuzun incelediği belgeler, doktorların bu ilaçları kendileri reçete etmese bile, koğuşlarda hastalara nasıl ilaç verildiğini bildiklerini ama kimsenin müdahale etmediğini gösteriyor" dedi.

Jones sorumluların cezalandırılması için İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı. 2010'da, raporda adı geçen Dr. Jane Norton aynı skandalla ilgili daha küçük çaplı başka bir soruşturmada kusurlu bulunmuş ancak hiçbir cezaya çarptırılmamıştı.

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