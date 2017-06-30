İngiltere'de 2 Müslüman asitli saldırıya uğradı

Doğu Londra'da 21 Haziran'da trafik ışığında beklerken aracına yaklaşan John Tomlin adlı İngiliz'in attığı asitle ağır yaralanan ve 2 gün yoğun bakımda kalan 37 yaşındaki Mukhtar, İngiliz Channel 4 televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini Müslüman olduğu için hedef aldığını söyledi.

Kendisiyle aynı araçta bulunan kuzeni 21 yaşındaki Resham Khan'ın da saldırıda kalıcı yaralar aldığını belirten Mukhtar, "Saldırı bence İslamofobikti. Saldırganın belki de son dönemde olup bitenlerden dolayı Müslümanlarla bir alıp veremediği vardı." dedi.

Saldırının kendisinde fiziksel ve duygusal olarak kalıcı izler bıraktığını anlatan Mukhtar, "Ben hiç kimseye bir şey yapmış değilim. Kuzenim de öyle. Biz terörist değiliz. Bu adam bizi öldürmeye çalıştı. Neyseki sağım." ifadelerini kullandı.

Mukhtar, İngiliz kamuoyunda ve basınında, saldırının gereken tepkiyi görmediğine değinerek, "Benim gibi Asya kökenli biri, arabalarındaki bir İngiliz çifte yaklaşıp böyle asit atacak olsa, benim gibi bütün ülke de biliyor ki, bu derhal bir 'terör saldırısı' olarak görülecekti." diye konuştu.

Bu arada İngiliz polisi 24 yaşındaki saldırgan John Tomlin'in fotoğrafını yayımladı. Tomlin'in bulunduğu yerle ilgili bilgisi olanların polisle temasa geçmesi istenirken, saldırganın tehlikeli olduğu uyarısı yapıldı.

İSLAMOFOBİK SALDIRILAR ARTTI

Resmi istatistiklere göre, İngiltere'de son 3 ayda Londra ve Manchester'da yaşanan 3 terör saldırısının ardından İslamofobik saldırılar ülke genelinde arttı.

Londra Belediyesinin verilerine göre de 2017'nin ilk 6 ayında kentte günde ortalama 3,5 İslamofobik nefret suçu işlenirken, 3 Haziran'da Londra Köprüsü'nde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından bu sayı 20'ye çıktı.

Ülkede son dönemde yaşanan en kanlı İslamofobik saldırı 19 Haziran'da Londra'nın Finsbury Park semtinde meydana gelmişti. Beyaz bir İngiliz, kullandığı minibüsü, teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.