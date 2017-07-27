İngiltere'de 71 mahkum cezaevinden yanlışlıkla çıkarıldı

2016-17 yılları arasında 15 mahkumun cezaevinden firar ettiği aynı yıllar arasında 71 mahkumun da yanlışlıkla cezaevlerinden salıverildiği açıklandı.

EN YÜKSEK SAYI

Bu sayı, 2006-7 yılları arasında kayıtların resmi olarak alınmaya başlamasından bu yana en yüksek sayı olarak kaydedildi.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, bu firarların 58’i cezaevlerinden gerçekleşirken 13’ü de cezaevlerinden mahkemelere sevk edilmeler sırasında meydana geldi.

10 HAPİSHANEDE CİDDİ ENDİŞELER YAŞANILDI

Diğer yandan İngiltere hapishanelerindeki durumun giderek kötüleştiği İngiltere ve Galler’deki 10 hapishane konusunda ciddi endişeler yaşanıldığı ifade edildi.

Bu hapishaneler Bedford, Birmingham, Bristol, Brixton, Guys Marsh, Hindley, Liverpool, Pentonville, Wandsworth ve Wormwood Scrubs olarak sıralandı.