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İngiltere'de 71 yıllık evli çift 4 saat arayla öldü

Leicester kentinde yaşayan 71 yıllık evli çift, birbirinden sadece 4 saat arayla hayatını kaybetti.

04.04.2017 - 08:59
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3 ay önce bunama nedeniyle huzurevine yatırılan 93 yaşındaki Wilf Russell geçtiğimiz çarşamba günü sabah saat 06:50’de hayatını kaybederken, 91 yaşındaki eşi Vera sabah 10:50’de yaşamını yitirdi.

EŞİ ÖLÜNCE BUNALIMA GİRDİ, ACISINA DAYANAMADI

Eşi Wilf’in sağlık durumunun kötüye gitmesi ve artık kendisini tanıyamaması nedeniyle hayata küsen yaşlı kadın, çocukları ve torunlarına ‘artık yaşamın bir anlamı kalmadığını’ söylüyordu. Bunalıma girmesinin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, acısına dayanamadı ve hayatını kaybetti.

İngiltere'de 71 yıllık evli çift 4 saat arayla öldü

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