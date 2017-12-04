İngiltere'de 8 aylık bebeğe kalp nakli

9 SAAT SÜRDÜ

İngiltere’de, 8 haftalık bir bebeğe 9 saat süren bir ameliyatla kalp nakledildi. Charlie Douthwaite adlı bebek, AB’nin organ bekleyenler listesinin en küçük hastasıydı.

3 GÜNLÜKKEN DE AMELİYAT OLMUŞTU

İngiltere'nin Newcastle şehrinde dünyaya gelen Charlie’nin rahatsızlığı, annesi Tracie Douthwaite 20 haftalık hamileyken ultrasonla teşhis edilmişti.

Charlie bebek, hipoplastik sol kalp sendromu olarak bilinen bir hastalıkla yarım kalpli olarak doğmuş ve üç günlükken açık kalp ameliyatı geçirmişti. Charlie’ye yardım etmek için Avrupa çapında bir çağrı başlatılmıştı.

1 AY DAHA HASTANEDE KALACAK

Kampanyayla bulunan kalbi bağışlayan ailenin adı açıklanmadı. Kalbi bağışlayan ailenin adı açıklanmadı. Bebeğin annesi Tracie Wright, “Bize en değerli hediyeyi verdi” diyerek Facebook’tan kalbi bağışlayan aileye teşekkür etti. Newcastle’daki Freeman Hastanesi’nde ameliyat olan Charlie’nin önümüzdeki ay sağlıklı olarak hastaneden ayrılacağını belirtiyor.