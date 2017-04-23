İngiltere'de ahır lüks bir malikaneye dönüştürüldü

17. yüzyıldan kalma ahırın lüks bir malikaneye dönüştüğünü gören herkes şaşkınlık ve hayranlık içinde kaldı.

ARAZİSİYLE BİRLİKTE AHIRI SATIN ALDI

Mark Parmeter adındaki bir adam İngiltere'de bulunan bu ahırı arazisiyle beraber satın aldı.

400 YILLIK AHIR

Parmeter, 400 yıllık olan bu ahırı satın aldıktan sonra üç yıllık çalışmanın sonunda lüks bir ev haline getirdi.

7,5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Evin iç kısmında bulunan yüzyıllık tahta sütunlar orijinalliği bozulmadan restore edildi. Malikanenin şimdiki değeri 7.5 milyon dolar civarında.