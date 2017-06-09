İngiltere'de aşırı sağcı lider istifa etti

Seçimde hiçbir adayı parlamentoya giremeyen Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) Genel Başkanı Paul Nuttall, basına konuştu.

"ARTIK BREXİT'İN BEKÇİ KÖPEĞİ OLARAK.."

Nuttall, partisinin önümüzdeki aylarda özellikle İngiltere'nin AB'den ayrılığı (Brexit) sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirterek, "UKIP artık Brexit'in bekçi köpeği olarak konuyla her zamankinden daha da alakalı." dedi.

"YENİ DÖNEM YENİ BİR LİDERLE BAŞLAMALI"

Nuttall, "Dün geceden sonra eğer işler umduğum gibi giderse, UKIP'in 18 ayda daha önce hiç olmadığı kadar büyük oy oranı ve üyesi olabileceğini tahmin ediyorum. Ancak bu benim liderliğimde olmayacak. Hemen bugün itibarıyla UKIP'in liderliğinden istifa ediyorum. Yeni dönem yeni bir liderle başlamalı." diye konuştu.