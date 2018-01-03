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İngiltere’de aşırı sağcı örgüte operasyon

İngiltere’de terör listesine alınan "Ulusal Eylem" (National Action) adlı aşırı sağcı örgüte yönelik operasyonda 6 kişi kişi gözaltına alındı.

AA | 03.01.2018 - 14:14..
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Polisten yapılan açıklamada, örgüte yönelik çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 21-37 yaşlarındaki biri kadın 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bu kişilerin terörle mücadele yasası kapsamında "terör eylemine hazırlık ve terör eylemini tahrik" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

TERÖR LİSTESİNDEKİ NAZİ GRUP

İngiltere’de önceki yılın sonunda terör listesine alınan Ulusal Eylem, listede “ırkçı neo nazi grup” olarak nitelendiriliyor. Örgüte yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem örgütünün, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 2016’daki AB referandumu öncesinde öldürülen kadın milletvekili Jo Cox’un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

"BRİTAYNA'YA ÖZGÜRLÜK"

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmada adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, örgütün sloganları arasında yer alıyor. Örgüt, Mair'e destek veren sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta terör listesinde yer alan bir örgüte üyelik 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Ülkenin terör örgütleri listesinde 70'i uluslararası, 14'ü Kuzey İrlanda bağlantılı 84 yapı yer alıyor. PKK ve bağlantılı terör örgütleri de listede bulunuyor.

Ulusal Eylem İngiltere'de terör listesine alınan ilk aşırı sağcı örgüt olmuştu.

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