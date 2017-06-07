İngiltere'de bahis şirketlerine göre Theresa May'in şansı yüksek

İngiltere'deki yarın yapılacak erken genel seçimler öncesinde bahis şirketleri adayların oranlarını açıkladı. Bu oranlara göre mevcut başbakan Theresa May'in kazanma ihtimali çok yüksek görülürken, Jeremy Corbyn'in daha düşük, Tim Farron'ın seçilmesi ihtimali ise imkansıza yakın görülüyor.

Muhafazakâr Partili Theresa May'in kazanacağını tahmin edenler sadece 1/6 oranında kar ederken, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'e oynayan bir kişi 7/2 kat edecek. Liberal Demokrat Parti adayı Tim Farron ise 1'e 250 veriyor.











