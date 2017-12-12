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İngiltere'de bayıltan yumruk

İngiltere’de gözaltına alınan bir şüpheli, karakolda polise saldırdı. Yumruk yiyen polis bayılarak yere yığıldı.

İHA | 12.12.2017 - 10:24..
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İngiltere'de bir polis karakolunda ilginç bir an yaşandı. Polisler bir kişiyi şüpheli görerek kimlik sorgusuna tabi tuttu, sonrasında ise zorla karakola getirildi. Karakolda sorgulanan adam polisler tarafından nezarete götürülecekken, bir anlık dalgınlık polisi canından ediyordu.

HASTANELİK EDEN YUMRUK

Polis memuru adamı kolundan tutup nezarete götüreceği sırada, şüpheli kaçış için bir fırsat bularak hamle yaptı. Polisten kolunu kurtaran adam, karşısındaki memura çok sert bir yumruk salladı. Yumruğun etkisiyle yere yığılan polis memuru, aldığı yumruk darbesiyle bayılarak yre yığıldı. Kısa bir şaşkınlığın ardından diğer polisler, şahsı yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Yaralanan polis memuruysa hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'de bayıltan yumruk ViDEO

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