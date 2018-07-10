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İngiltere'de bazı şirketler Dünya Kupası izni verecek

İngiltere'nin 3 önemli perakende zincirleme şirketi, takımlarının Dünya Kupası'nda finale kalması halinde çalışanlarına izin verecek.

AA | 10.07.2018 - 22:36..
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dw

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Aldi, Lidl ve Iceland, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda finale kalması halinde tüm çalışanlara maçı izleyebilmeleri için izin verileceğini belirtti.

TÜM MAĞAZALAR KAPATILACAK

Aldi ve Lidl'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda finale kalması halinde pazar günü tüm mağazaların yerel saatle 15.00'te kapatılacağı, çalışanlara maçı izleyebilmeleri için ücretli izin verileceği ifade edildi.

Iceland ise İngiltere'nin finale kalması halinde pazar günü mağazalarının yerel saatle 14.00'te kapatılacağını açıkladı.

Mağaza zincirleri tüm çalışanların ücretlerinin tam olarak ödeneceğini bildirdi.

Söz konusu perakende zincirlerinden Aldi 30 bin, Lidl 20 bin ve Iceland 22 bin kişiyi istihdam ediyor.

Dünya Kupası'nda İngiltere ve Hırvatistan yarın yarı final maçı oynayacak. Maçın galibi pazar günü Dünya Kupası'nın final maçında oynamaya hak kazanacak.

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