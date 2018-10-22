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İngiltere'de bir okul teneffüslerde konuşmayı yasakladı

İngiltere'nin Birmingham kentinde bir orta okul, öğrencilerine teneffüslerde konuşmayı ve her türlü ses çıkarmayı yasakladı. Kuralı çiğneyenler 20 dakikalığına alıkonulacak.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 11:24..
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Ninestiles adlı okul yönetiminin velilere gönderdiği mektupta öğrencilerin 5 Kasım'dan itibaren bina içinde hareket ederken herhangi bir ses çıkaramayacağı yer alıyor.

Yeni kurallara göre öğrenciler yalnızca restoran, yemek alanı ve sosyalleşme mekanında birbiriyle konuşabilecek.

UYGULAMA ÇOCUKLARI YABANCILAŞTIRIR ENDİŞESİ

Bazı veliler bu uygulamanın çocukları yabancılaştıracağını düşünüyor. Okul yönetimi ise bu sayede öğrencilerin sakince ve öğrenmeye hazır bir şekilde sınıflarına gideceğini savunuyor.

Okul yöneticiliğini vekaleten yürüten eş müdürler Alex Hughes ve Andrea Stephens, öğrencilerin bütün gün bu kurala uymasının gerektiğini söylüyor.

İngiltere'de bir okul teneffüslerde konuşmayı yasakladı

"ÖĞRENCİLERDE DAHA FAZLA PROBLEM ORTAYA ÇIKAR"

Bir anne ise kızının bu kural nedeniyle okula gitmek istemediğini, okulu hapishaneye benzettiğini söyledi. Anne, "Bu kural benim kızım gibi çalışkan bir öğrenciyi bile yabancılaştırdıysa okul diğer öğrencilerle daha fazla problem yaşayacaktır" dedi.

ÖĞRETMENLER DENETLEYECEK

Bin 400 öğrencisi bulunan okul yönetimi koridorların nöbetçi öğretmenler tarafından denetleneceğini, konuşan öğrencilerin öğretmenler tarafından 20 dakikalığına alıkonulacağını duyurdu. Kural ihlalinin tekrarlanması durumunda öğrencilere verilen cezalar da artırılacak.

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