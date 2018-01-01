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İngiltere'de otopark yangını: 1400 araç zarar gördü

İngiltere’nin Liverpool kentindeki çok katlı bir otoparkta çıkan yangında bin 400 araç zarar görürken ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA | 01.01.2018 - 17:16..
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İngiltere Liverpool’da bulunan bin 600 araç kapasiteli bir kat otoparkında yılbaşı gecesi yangın çıktı. Görgü tanıkları, otoparkta bulunan eski bir Land Rover’dan alevler çıktığını ve alevlerin diğer araçlara sıçradığını ifade etti.

İngiltere'de otopark yangını: 1400 araç zarar gördü

1400 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve kimsenin yaralanmadığı yangında bin 400 aracın zarar gördüğü belirtildi.

ARAÇLARI ZARAR GÖRENLER BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİ

İtfaiye ekipleri, bir otomobilde bulunan 2 köpeğin kurtarıldığını ve yangın sırasında otoparkta başka bir hayvan bulunmadığını açıkladı. Araçları zarar gören ve evlerine ulaşamayan insanlar ise barınaklara yerleştirildi.

Otoparkın yanındaki Liverpool Echo Arena’da düzenlenecek yılbaşı etkinliği iptal edildi. Yangında dumanların yükselmesi nedeniyle, çevredeki binalar tahliye edildi.

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