İngiltere'de Brexit karşıtları Londra'da yürüdü

"Avrupa için birleşin" adlı gösteri yürüyüşü için her yaş grubundan çok sayıda kişi, başkentin en büyük parklarından olan Hyde Park yakınında toplandı. Eylem için ülkenin farklı kentlerinden de başkente gelen AB taraftarlarının destek verdiği gösteride katılımcılar, kentin ünlü Trafalgar Meydanı ile Başbakanlık binası önünden geçerek, tarihi İngiliz Parlamentosu'na kadar yürüdü.

SLOGANLAR ATILDI

Katılımcılar yürüyüş boyunca yanlarında AB bayrakları ve üzerinde "AB benim geleceğim", "Brexit geleceğimi çaldı" ve "Ben hem Britanyalı hem Avrupalıyım" yazılı pankartlar taşırken, Brexit kararına yönelik tepkilerini de "Brexit'i istemiyoruz" ve "Birlikte daha güçlüyüz" gibi sloganlar atarak dile getirdi.

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YERE DE ÇİÇEK BIRAKTILAR

Göstericiler, parlamentoya ulaştıklarında, parlamento binasının önünde bulunan Parlamento Meydanı'nda durdu ve çarşamba günü yaşanan terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuna katıldı.

Bazı göstericiler burada yapılan birlik mesajı içeren konuşmaları dinlerken, bazıları da çarşamba günü yaşanan terör saldırısının gerçekleştiği yerlere giderek çiçek bıraktı.

BİRLİKTELİK MESAJI VERİLDİ

Yaklaşık 4 saat süren gösterideki konuşmalarda, tüm Avrupa'nın bölücülüğe ve terör tehditine karşı bir arada, tek güç olarak durması çağrısı yapılırken, Westminster Köprüsü ile Parlamentonun bahçesinde yaşanan terör saldırıları kınanarak, birliktelik mesajı verildi.

KARAR 29 MART'TA İŞLETİLECEK

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen hafta yaptığı açıklamada, Brexit sürecini resmi olarak başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini 29 Mart tarihinde işleteceğini açıklamıştı. Söz konusu maddenin işletilmesinin ardından başlayacak müzakere süreciyle İngiltere, iki yıl içinde AB'den ayrılacak. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

BREXİT YANLISI MİLLETVEKİLİNDEN İSTİFA KARARI

AB ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) İngiliz parlamentosuna giren ilk milletvekili Douglas Carswell, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Londra'nın kuzeydoğusundaki Clacton bölgesinden milletvekili Carswell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2014'de Muhafazakar Partiden UKIP'e geçtiğini ve bu geçişin arkasında yatan sebebin de ülkenin AB'den ayrılması (Brexit) arzusu olduğunu hatırlattı.

Açıklamasında, Brexit'in hayata geçişinin kesinlik kazanmasıyla kendisinin de UKIP'ten ayrılma kararı aldığını belirten Carswell, "Parti değiştirmeyeceğim, Muhafazakarlara da geçmeyeceğim. Muhafazakarlardan UKIP'e geçtiğimde olduğu gibi ara seçim yapılmasına gerek yok. Clacton bölgesini parlamentoda bağımsız olarak temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.