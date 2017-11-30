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İngiltere'de çift katlı otobüsü evsizlere ev oldu

İngiltere'de çift katlı otobüsler, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında eve çevrildi, evsizlere yuva oldu.

DHA | 30.11.2017 - 10:01..
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İngiltere'de iki kadın, iki katlı bir otobüsü evsizler için yeniden inşa etti.

İngiltere'de çift katlı otobüsü evsizlere ev oldu - GALERİ

İngiltere'de çift katlı otobüsü evsizlere ev oldu

SICAK SOSYAL SORUMLULUK

İngiltere'nin Portsmouth kentinden Sammy Barcroft ve Joanne Vines, önümüzdeki soğuk kış aylarında evsiz insanların barınabilmesi için iki katlı bir otobüsü yeniden inşa etti ve bir barınak haline getirdi.

İngiltere'de çift katlı otobüsü evsizlere ev oldu

Barcroft ve Vines'ın geliştirdiği fikirle yerel topluluktan bir araya gelen yaklaşık 80 kişi, iki katlı bir otobüste büyük değişiklikler yaptı. The Rucksack Project isimli bir iyilik projesini yürüten iki kadın "iyi bir amaç uğruna" son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelmiş olan araçları yaşanabilir konutlara çevirme akımına katıldı.

İngiltere'de çift katlı otobüsü evsizlere ev oldu

EVSİZLERE EV OLDU

Tamamlanması sekiz ay süren konut için toplam altı bin pound harcandı. Yapımı tamamlanan konutta evsiz insanların kullanımına açık 12 yatak, bir oturma odası alanı ve bir mutfak bulunuyor.

İngiltere'de çift katlı otobüsü evsizlere ev oldu

Metro UK'e konuşan Joanne Vines, "2016 yılında bir tanıdığım bana, neden bir otobüs alıp onu tekrar inşa etmiyorsun, dedi. Bunun hakkında epey düşündüm ve Ocak ayında sosyal medya hesabımda kullanılmayan otobüs aradığımı paylaştım. Ve şimdi bu projeyi hayata geçirdik." dedi.

İngiltere'de çift katlı otobüsü evsizlere ev oldu

Evsiz insanların kullanımına açılan otobüs, Partsmouth kentinde bulunan St. Agatha Kilisesi'nin önüne park edilecek ve gelecek yıl boyunca 300 bin insana yardım edebileceği tahmin ediliyor.

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