İngiltere'de dev projeler fikirde kalıyor

İngiliz Ulusal Altyapı Komisyonu Başkanı Andrew Adonis başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın genişletilmesi projesindeki gecikmeye son verilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Adonis, erken seçimin ardından kurulan azınlık hükümetinin planlanan büyük kapsamlı altyapı yatırımlarını sürdürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

"HEATHROW'U GELİŞTİRME KARARINI 14 YIL ÖNCE VERMİŞTİK"

Adonis, "Şu anda Heathrow tam kapasite ile çalışıyor. Eğer ülkeye istediğimiz şekilde ulaşamazsak, iş dünyasına da açık olamayız. Heathrow’un geliştirilmesi konusunda prensipte kararımızı 14 yıl önce vermiştik. Ülkenin geleceği için bu büyüklükteki altyapı yatırımları söz konusu olduğunda tereddüdün ve ertelemenin bir sınırı olmalı.” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ PİST PROJESİNE GEÇEN YIL ONAY ÇIKMIŞTI

İngiliz hükümeti geçtiğimiz yılın ekim ayında başkent Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’un üçüncü bir pist ile genişletilmesi projesine onay vermişti.

Buna rağmen geçen hafta İngiliz parlamentosunu açılışında konuşan Kraliçe 2. Elizabeth önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlar arasında Heathrow Havalimanı’nın genişletilmesi projesine konuşmasına yer vermemişti.