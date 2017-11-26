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İngiltere'de drone kullanıcıları için yeni yasa tasarısı

İngiltere'de hazırlanan yasa tasarısı ile drone kullanıcılarının güvenlik farkındalık testine girmesi zorunlu kılınacak.

DHA | 26.11.2017 - 17:56..
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İngiltere'de drone kullanıcıları için yeni yasa tasarısı

Yasa kapsammında güvenlik güçlerine de insansız hava araçlarının yasadışı kullanımına karşı uygulamaları için yeni yetkiler verilecek.

HER ALANDA KULLANILACAK

Hükümet bu tasarıyla yeni drone teknolojilerinin petrol kuyularında, inşaatlarda, organ nakinde ve posta gönderilerinde kullanmayı umuyor. Tasarı ülkenin pilotlar birliği tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"DRONE'LARIN DAHA GÜVENLİ OLMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

İngiltere pilot birliği Balpa drone ve uçakların 2015 yılında 29 kez çarpışma tehlikesi atlattığını, 2016’da bu sayının 71’e yükseldiğini, bu yılbaşından bu yana ise 81 olay yaşandığını aktardı. Birlik genel sekreteri Biran Strutton, “Bu öneriler dronların daha güvenli bir şekilde entegre olması adına önemli bir adım. Ama yeni yasa yürürlüğe girene kadar ciddi bir çarpışma tehlikesi devam ediyor” dedi.

Temmuz ayında da bir drone Londra Gatwick Havalimanı’na iniş yapmakta olan bir yolcu uçağıyla çarpışarak 130 kişinin hayatını tehlikeye atmıştı.

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