taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.998
USD
3,6635
EURO
3,9277
ALTIN
150,85
PETR
54,8800

İngiltere'de erken seçime onay çıktı

İngiliz Parlamentosu, hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararını onayladı.

19.04.2017 - 17:31
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararı oylandı.

13 HAYIR OYU

Oylamada erken seçime 13 milletvekili "hayır" derken 522 milletvekili "evet" oyu kullandı.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) ise oylamaya katılmayacağını daha önce ilan etmişti.

Avam Kamarasının onayıyla İngiltere’nin normal koşullarda 2020'de yapılması öngörülen genel seçimler 8 Haziran’da düzenlenecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün düzenlediği sürpriz basın toplantısıyla hükümetin ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığını açıklamıştı.

Erken seçimin yapılabilmesi için İngiliz parlamentosunun 650 üyeli Avam Kamarasında milletvekillerinin 3'te 2'sinin onay vermesi gerekiyordu.

Parlamentoda başlıca grupları oluşturan Muhafazakar Parti 330, İşçi Partisi 229, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 56, Liberal Demokrat Parti 9 milletvekiline sahip.

Ülkede yapılan son anketlerin erken seçimde sandığa yansıması halinde muhafazakarlar 395, İşçi Partisi 164, liberaller 11, SNP 56 milletvekili çıkarabilir.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

Sevinç Erbulak gurbetçi seçmene kızgın

750
Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

Mahsun Kırmızıgül düğün şarkıcısı oldu

265
CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

CHP ve HDP'den Büyükçekmece'de mühürsüz oy başvurusu

198
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı evleniyor

67
Almanların gündemi Türkiye

Almanların gündemi Türkiye

190
Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

Ronaldo Real Madrid'i yarı finale taşıdı

21
Taksim'de son durum

Taksim'de son durum

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM