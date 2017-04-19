İngiltere'de erken seçime onay çıktı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından referandumun iptaline ilişkin başvurular reddedildi.

YSK CHP'nin itirazını iptal etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da, CHP İngiltere Birliği, referandum sonuçlarını İzmir Marşı'yla protesto etti.

Türk siyasetinde sine-i millet tehlikeli bir blöftür. Meclis'ten kaçanı millet sandıkta cezalandırır.

CHP'nin blöfü HDP'ninkinden de kısa sürdü

Franz Kafka’nın, ‘Dönüşüm’ hikâyesi gerçeküstücülüğün ve varoluşçuluğun önemli bir örneğidir.

5

Rize-Artvin Havalimanı'nda ÇED süreci tamamlanıyor

Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu için 88.5 milyon ton taşın alınacağı alanlar belli oldu.