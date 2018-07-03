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İngiltere'de FETÖ'cü Akın İpek aleyhine karar

Koza Altın'ın İngiltere'deki iştiraki Koza Ltd'in FETÖ çatı davasının firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi İpek'in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmesi kabul edilmedi.

AA | 03.07.2018 - 01:03..
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  2. Avrupa

Londra’da bulunan Yüksek Mahkeme’nin Yargıcı Paul Morgan, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetti.

Alınan kararda, İpek’in şirkete ait on milyonlarca doları, gizlice saklamasının banka dekontları ve diğer belgelerle kanıtlanmasının etkili olduğu bildirildi.

Yargıç Morgan, İpek’in kendi hukuki masraflarını karşılayacak mali güce sahip olduğu karar verdi.

FETÖ ÇATI DAVASININ FİRARİ SANIKLARINDAN

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.

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