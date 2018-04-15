İngiltere'de Filistin-Che-YPG bayrakları bir arada

Orta Doğu'da yaşanan terörün en büyük destekçilerinden biri de İngiltere. Öldürülen yabancı uyruklu YPG'liler arasından çıkan İngilizlerin sayısı ve İngiltere'nin özellikle Suriye'de faaliyet gösteren teröristlere yönelik tavrı, bu konudaki fikrini gözler önüne seriyor.

YPG-CHE-FİLİSTİN AYNI KAREDE

İngiltere'nin bu konudaki tutumunun en net şekilde görüldüğü bu kare, başkent Londra'da çekildi. Bir grup sözde "ırkçılık ile mücadele" gönüllüsü ırkçılık ile mücadele kapsamında teröre destek oldu. Hem de Filistin'i bahane ederek.

Londra'da kurdukları standa bayraklar asan eylemciler, bir yana Filistin bayrağı asarken, diğer yana Che flaması ve YPG paçavrasını astı. İslam'ın en kutsal konularından biri olan Filistin'i bahane ederek terörü savunan İngilizler, sosyal medya üzerinde de tepki topladı.

BÜYÜK KAFA KARIŞIKLIĞI

İngilizlerin bu eylemini gören bazı kişiler, durumu "büyük kafa karışıklığı" olarak değerlendirirken, eylemcilerin bu tavrı, teröristler ile adaletsizliği bir tuttuklarını belirtti. Zira Filistin'de halk İsrail zulmüne karşı direnirken, Suriye'de YPG'li teröristler sivilleri katlediyor, ve zulüm altında kalan siviller de TSK tarafından gerçekleştirilen harekatlar ile özgürleştiriliyordu.