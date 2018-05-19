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İngiltere'de gözler kraliyet düğününde

İngiltere Veliaht Prensi Harry ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle bugün evleniyor.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 10:58..
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İngiltere'de gözler kraliyet düğününde

Prens Harry ile oyuncu Meghan Markle'ın 1.5 yıl önce ortak bir arkadaşlarının tanıştırmasıyla başlayan aşkları bugün evlilik ile taçlanıyor. Türkiye saati ile 14.00'te yapılacak törene Meghan ile Prens Harry atlı araba ile gelecek. 600 kişinin davet edildiği nikaha halktan da 2 bin 640 kişi katılacak.

İngiltere'de gözler kraliyet düğününde

GELİNİN BABASI DÜĞÜNE KATILMAYACAK

Amerikan televizyon dizileri ve Hollywood yapımı romantik komedi filmleri ile ünlü olan ancak hiçbir 'soyluluk' unvanı bulunmayan Meghan'ın, İngiltere Kraliyet ailesine katılacağı düğüne babası gelmeyecek.

İngiltere'de gözler kraliyet düğününde

GÜVENLİĞE 181 MİLYON LİRA HARCANDI

Peri masallarını andıracak düğünde gelin mihraba yürürken İngiltere Kraliyeti'nin varisi, Harry'nin babası Prens Charles'ın koluna girecek. Herkesin merakla beklediği düğün için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Görkemli kutlamanın güvenliğini 3 bin polis sağlayacak. Düğünün güvenliği için 181.5 milyon lira harcandı. Terör saldırıları kadar Kraliyet ailesi fanatiklerinin eylemlerinden de çekiniliyor.

İngiltere'de gözler kraliyet düğününde

GELİNİN 'İTAAT EDECEĞİM' BÖLÜMÜ KONUŞMA METNİNDEN ÇIKARILDI

Dünya genelinde 3 milyar kişinin TV ve internetten canlı izleyeceği düğünde Meghan, nikahta 'cinsiyetçi' bir geleneği de bozacak: İlk kez bir kadın, kraliyet düğününde teşekkür konuşması yapacak. Meghan, ayrıca yeminden 'gelinin damada hep itaat edeceği' bölümünü de çıkarttırdı.

İngiltere'de gözler kraliyet düğününde

PERİ MASALINA İMZA ATAN KRALİYET ÜYELERİ

Bugüne kadar pek çok kraliyet üyesi 'sıradan' kişilerle evlenerek birer peri masalına imza atmıştı.

Yakın tarihteki ömekler şunlar:

- Danimarka Prensi Frederik'in eşi Prenses Mary, evlenmeden önce gazetecilik yapıyordu.

- Norveç Prensi Haakon, eşi Prenses Mette-Marit ile tanıştığında, genç kadın voleybol koçuydu.

- İsveç Kralı Carl Gustaf, Almanya Münih'te 1972 olimpiyatlarında tercümanlık yapan Silvia'ya aşık olmuştu. Çift 2 yıl sonra evlenmişti.

- İsveç Kraliçesi olan Silvia'nın kızı Prenses Victoria da bir spor salonunda çalışan Daniel VVestling ile evlenmişti.

- Prens Harry'nin ağabeyi Prens William ise 2011'de, üniversiteden arkadaşı olan Kate Middleton ile evlenmişti.

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