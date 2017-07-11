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İngiltere'de ilk erkek anne doğum yaptı

3 yıl önce cinsiyet değiştirip erkek olan 21 yaşındaki Hayden Cross, Paige adında bir kız dünyaya getirdi.

11.07.2017 - 10:52
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İngiltere'nin  Gloucester kentinde yaşayan Cross, cinsiyet değiştirmeden önce ileride hamile kalmak için kendi yumurtalarının dondurulmasını istedi ancak doktorlar olumsuz yanıt verdi.

DOĞUM YAPAN İLK ERKEK UNVANINI ALDI

Çocuk sahibi olmaktan vazgeçmeyen Cross, Facebook’ta bulduğu bir bağışçının spermleri ile hamile kaldı ve bir kız çocuğu doğurdu. Tüm dünyada manşetlere çıkan Cross, doğum yapan ilk İngiliz erkek unvanını aldı.

İngiltere'de ilk erkek anne doğum yaptı

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Göğüslerini aldırarak cinsiyet değiştirme işlemini tam olarak tamamlamayı planlayan Cross, “Dünyada çocuk sahibi olmak güzel bir duygu.” dedi.

İngiltere'de ilk erkek anne doğum yaptı

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