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İngiltere'de imamlardan teröristlerin cenaze namazına ret

Londra'da imamlar teröristlerin cenaze namazını kılmayı reddetti.

06.06.2017 - 05:02
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Konuyla ilgili, sosyal medyadan açıklama yapan bir grup, etik ilkeler ışığında faillerin cenaze namazını kılmayacaklarını açıklayarak, diğer imamları da aynı şeklide davranmaya davet etti. Grup her Müslüman için kılınan cenaze namazını, teröristler için kılmayı reddettiklerini açıkladı.

Doğu Londra Camisi'nde gerçekleştirilen panelde söz alan konuşmacılar ise aşırılığa karşı mücadele edeceklerini, terörizmin bir inancı olamayacağını ve yaşanan saldırıların İslam dini ile kesinlikle bağdaşmadığını vurguladılar. Doğu Londra Camisi ve Londra Müslüman Merkezi'nden Muhammed Habibur-Rahman, böyle eylemlerin İslam'ın yüce öğretilerine taban tabana zıt olduğunu ifade ederek, "Bir kez daha bizi bölmeye çalışanlara karşı birlik olacağız" mesajını verdi.

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