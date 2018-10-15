taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7633
Euro
6.6887
Altın
1231.405
Borsa
98770.25
Gram Altın
227.845

İngiltere'de iniş sırasında yan dönen uçak

İngiltere'nin Thomson Havayollarına ait Boeing 757-200 uçağı, Bristol Havaalanı'na inerken şiddetli rüzgarın etkisiyle yan döndü.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 14:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

Güçlü çapraz rüzgarların sürekli etkisini gösterdiği İngiltere'deki Bristol Havaalanı, yine korku dolu bir inişe ev sahipliği yaptı. Thomson Havayollarına ait Boeing 757-200 uçağı, Bristol Havaalanı'na inerken şiddetli rüzgarın etkisiyle yan döndü.

İngiltere'de iniş sırasında yan dönen uçak

UÇAK YAN DÖNDÜ

İniş sırasında cepheden çarpan rüzgarlar, uçağı yan döndürdü. tekerlerine yere basmasına çok yakın bir sürede dönen uçak büyük tehlike yarattı. Deneyimli pilotlar, uçağın yere temas etmesinin hemen ardından kontrolü sağlayarak güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Yolcu uçağı inerken şiddetli rüzgarın etkisiyle yan döndü - VİDEO

Yolcular iniş sırasında büyük panik yaşadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolar düşüş eğiliminde

Dolar düşüş eğiliminde

458
Merkel'in partisinde hüzün hakim

Merkel'in partisinde hüzün hakim

43
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

169
İran Genelkurmay Başkanı ordularını ziyaret etti

İran Genelkurmay Başkanı ordularını ziyaret etti

140
Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

Suriye'den gelen toz bulutu film sahnelerini aratmadı

47
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

90
Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM