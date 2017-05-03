taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.854
USD
3,5347
EURO
3,8597
ALTIN
142,31
PETR
50,6100

İngiltere’de inşaat sektörü beklentinin üzerinde büyüdü

İngiltere’de nisan ayında satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 52,0 olan beklentinin üzerine çıkarak 53,1'e yükseldi.

03.05.2017 - 16:24
  1. Haberler
  2. Emlak

w

İngiltere’de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında beklentinin üzerinde yükseldi.

53,1 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

The Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de nisan ayında satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 52,0 olan beklentinin üzerine çıkarak 53,1 seviyesine yükseldi.

Mart ayında inşaat sektörü PMI verisi 52,2 seviyesinde gerçekleşmişti. PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak kabul ediliyor.

"POZİTİF BİR BAŞLANGIÇ SUNUYOR"

IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Tim Moore, “Nisan verileri 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin pozitif bir başlangıç sunuyor. Konut sektöründe daha cesaret verici işaretler görüyoruz. Ticari tarafta büyümenin ise son dört yıllık dönemde baskılandığını görüyoruz.” ifadesini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

256
Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

123
Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

36
Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

95
Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

158
Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

136
Sızma girişiminde bulunan PKK'lıların vurulma anı

Sızma girişiminde bulunan PKK'lıların vurulma anı

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM