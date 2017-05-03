İngiltere’de inşaat sektörü beklentinin üzerinde büyüdü

İngiltere’de inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında beklentinin üzerinde yükseldi.

53,1 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

The Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de nisan ayında satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 52,0 olan beklentinin üzerine çıkarak 53,1 seviyesine yükseldi.

Mart ayında inşaat sektörü PMI verisi 52,2 seviyesinde gerçekleşmişti. PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak kabul ediliyor.

"POZİTİF BİR BAŞLANGIÇ SUNUYOR"

IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Tim Moore, “Nisan verileri 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin pozitif bir başlangıç sunuyor. Konut sektöründe daha cesaret verici işaretler görüyoruz. Ticari tarafta büyümenin ise son dört yıllık dönemde baskılandığını görüyoruz.” ifadesini kullandı.