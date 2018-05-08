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İngiltere'de ıslak mendile yasak geliyor

Daha önce pet şişelere yasak getireceğini duyuran İngiltere, şimdi de ıslak mendillere yasak getirmeyi planlıyor.

İHA | 08.05.2018 - 14:41..
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İngiltere’de en pratik temizlik ürünlerden ıslak mendile yasak geliyor. İngiliz hükümeti, plastik atıkları ortadan kaldırmayı planladığını, bunun ıslak mendil gibi "tek kullanımlık" ürünleri de içerdiğini açıkladı.

KANALİZASYONLARI TIKIYOR

İngiltere’deki kanalizasyonların tıkanmasının en büyük nedeninin doğada kendiliğinden yok olmayan plastik içeren ıslak mendiller olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de ıslak mendile yasak geliyor

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı sözcüsü, konu ile ilgili ıslak mendil üreticileri ve satıcıları ile görüşmelerin sürdüğünü açıklayarak, geri dönüştürülen ve plastik içermeyen ıslak mendil üretimini teşvik etmek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ocak ayında sakıncalı plastik atıkların 2042 yılına kadar ortadan kaldırılacağına ilişkin vaatte bulunmuştu.

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