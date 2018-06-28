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İngiltere'de İslamofobik mesaja 20 ay hapis

İngiltere'de, sosyal medyada, "bir Müslüman'ın boğazını kesmek istediğini" yazan kişiye 20 ay hapis cezası verildi.

AA | 28.06.2018 - 16:13..
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İngiltere'de, sosyal medya hesabında ırkçı ve İslamofobik mesajlar yazan Rhodenne Chand, Birmingham Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Chand, hakkındaki ırkçı nefreti yaymaya çalışma suçlamasını kabul etti.

"IRKÇI NEFRETİ KIŞKIRTMA"

Mahkeme, Chand'ın, geçen yıl İngiltere'nin Manchester kentindeki bir konserde yaşanan bombalı saldırının ardından sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından attığı mesajlar sebebiyle, "ırkçı nefreti kışkırtmaktan" suçlu bulunduğunu bildirdi.

20 ay hapis cezası verilen Chand'ın kullandığı ırkçı ve İslamofobik ifadeler arasında "Bir Müslüman'ın boğazını kesmek istediği" de yer alıyordu.

İngiltere'de İslamofobik mesaja 20 ay hapis

Manchester Arena Konser Salonu'nda geçen yıl 22 Mayıs gecesi, pop müzik sanatçısı Ariana Grande'nin konserinin sonunda bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Kimliği "Salman Abedi" olarak açıklanan saldırganın konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlatması sonucu 7'si çocuk, 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı.

Paylaşımlarının bazı Twitter kullanıcılarının dikkati çekmesi üzerine Hint kökenli İngiliz vatandaşı Chand, Londra'daki İslamofobik terör saldırısının yaşanmasından iki gün önce geçen yıl 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

Londra'daki İslamofobik terör saldırısında 48 yaşındaki İngiliz vatandaşı Darren Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti başkentin kuzeyindeki Finsbury Park semtinde teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

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