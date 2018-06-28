İngiltere'de İslamofobik mesaja 20 ay hapis

Dün İstanbul'da verilen dolu alarmı halkı tedirgin etmiş, araba sahipleri araçlarını yorgan, battaniye ve halılarla korumuştu. Bu durum çokça dalga konusu olduysa da ABD'de yaşananlar daha vahim...

Mevlana'nın kabrinin bulunduğu ve geçen yıl Türkiye'de en çok ziyaretçiyi ağırlayan Mevlana Müzesinin ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 6 ayında geçen seneye göre yüzde 32 arttı.

1 Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü Yurt dışı oylarının eklenmesinden sonra Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye indi.

2 Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde HDP'li Pervin Buldan'ı aradığı iddialarına yanıt verdi.

3 Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı Destek Yayınevi, bir internet sitesinde yer alan personel ilanında, “Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır” ifadesine yer verdi.

4 Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.

5 Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

6 Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı Trabzon'da bir evin bahçesinde görülen 2 metre uzunluğundaki yılan, ev sahibi tarafından sopayla öldürüldü. Öldürülen yılan için, neslinin tükenme endişesine karşı çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.