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İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı

İngiltere'de son yılların en sert kışı, Emma Kasırgası nedeniyle nedeniyle yaşanıyor. Zor günler geçiren İngiltere'de halk kasırga paniği nedeniyle marketlere hücum etti, raflar boşaltıldı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 09:01..
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Bu yıl Türkiye'de çok ağır bir kış yaşanmasa da Avrupa “Doğudan gelen Canavar” ile buz kesti. Avrupa'nın birçok bölgesinde etkili olan soğuk hava dalgası İngiltere'de bir başka kasırgaya dönüştü.

İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı

Emma Kasırgası nedeniyle İngiltere'de temel ihtiyaçlar karşılanamayacak düzeye geldi, marketlerde raflar boşaltıldı.

İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı - GALERİ

İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı

TEMEL GIDA MADDELERİ TÜKENDİ

Olağanüstü koşullara karşı harekete geçen halk, acil durum psikolojisi ile marketlere koştu, rafları boşalttı. Yiyecek, içecek hiçbir şey bırakmayan İngilizler marketleri adeta talan etti.

İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı

İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı

Stok yetersizliğinden ekmek, sebze, meyve, süt gibi temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların sayısının artması ülke genelinde paniğe neden oldu.

İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı

KAMYONLARLA SU DAĞITTILAR

Fırtına nedeniyle ülkede yalnızca yiyecek stoku da erimedi, aynı zamanda ülkedeki su şebekesi de ağır hasar aldı.

İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı

Crowborough'da fırtına nedeniyle patlayan su boruları vatandaşları susuz bırakırken, Belediye yetkilileri yerel halka kamyonlarla içme suyu dağıttı.

İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı

Belediye yetkilileri ailelerden içme sularını mümkün olduğunca dikkatli şekilde tüketmeleri istedi.

İngiltere'de kasırga market raflarını boşalttı

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