İngiltere'de kiralar azaldı

İngiliz emlak şirketi Countrywide’ın verilerine göre ülkede ortalama kiralar şubat ayı itibariyle yıllık bazda 2010 yılından bu yana ilk kez gerileyerek yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

YÜZDE 0,6 DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

İngiltere'de şubat ayı itibariyle yıllık bazda kiralar 2010 yılından sonra ilk kez düşüş kaydetti. İngiliz emlak şirketi Countrywide'ın verilerine göre ülkede ortalama kiralar şubat ayı itibariyle yıllık bazda 2010 yılından bu yana ilk kez gerileyerek, yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Birleşik Krallık'ın tamamında şubat ayı itibariyle aylık ortalama konut kirasının yaklaşık 921 sterlin seviyesinde olduğu belirtildi. Ülke çapında konut kiralarındaki gerilemeye gerekçe olarak son dönemde başkent Londra'da ve ülkenin güneyinde yeni projelerin tamamlanması gösterildi.

YÜZDE 5 AZALDI

Londra'da bu yılın şubat ayı itibariyle yıllık bazda ortalama kiraların bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 5 azalarak bin 246 İngiliz sterlinine gerilediği belirtildi. İngiltere'nin güneydoğusunda ise ortalama kiralar yıllık bazda yüzde 3 değer kaybederek bin 152 sterline geriledi.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Countrwide'ın Araştırma Direktörü Johnny Morris, “Aslında ülkenin birçok yerinde konut kiraları yükseliyor. Fakat Londra'da ve ülkenin güneybatısında kiraların düşmesi genel ortalamayı aşağı çekiyor. 2017 başındaki veriler kira artış oranın ülkenin kuzeyinde güneye kıyasla daha hızlı olduğunu gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.