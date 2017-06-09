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İngiltere'de koalisyon isteyen parti yok

Theresa May hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Diğer partiler koalisyon istemiyor. İngiltere'nin gündeminde erken seçim var.

09.06.2017 - 13:36
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İngiltere'de koalisyon isteyen parti yok

theresa may

İngiltere'deki genel seçimlerden bir gün sonra erken seçim konuşulmaya başlandı.

Seçimin birincisi Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti olarak görülse de, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için çoğunluğu elde edemedi.

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Yeni hükümetin kurulması için resmi bir zaman kısıtlaması yok. Fakat Avrupa Birliği ile ayrılık (Brexit) görüşmelerinin başlaması için güçlü bir İngiliz hükümetinin gerekliliği ülkede herkes tarafından istenen bir durum.

Bu yüzden koalisyon değil, tek başına hükümetin iktidara gelmesi için erken seçim kaçınılmaz.

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