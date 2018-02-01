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İngiltere'de konut fiyatları beklentinin üzerinde arttı

İngiltere'de konut fiyatları, ocakta yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti.

AA | 01.02.2018 - 17:32..
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İngiltere'de konut fiyatları beklentinin üzerinde arttı

Nationwide konut endeksine göre, ülkede konut fiyatları, geçen ay yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi.

ARTIŞ BEKLENİYORDU

Konut fiyatları, 2017'nin aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetmişti. Ekonomistlerin beklentisi, ocakta ülkede yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 2,5 artış kaydetmesi yönündeydi.

İngiltere'de konut fiyatları beklentinin üzerinde arttı

YÜZDE 0,6'LIK ARTIŞ

İngiltere'de ocakta aylık bazda konut fiyatları yüzde 0,6 artış kaydetti. Nationwide Ekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın bu döneminde konut fiyatlarına ilişkin verilerin oynaklık seviyesinin yüksek olabileceğini belirtti.

Nationwide, İngiltere’de konut fiyatlarının 2018'de yüzde 1 seviyesinde artış göstermesinin beklendiğini açıklamıştı.

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