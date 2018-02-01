İngiltere'de konut fiyatları beklentinin üzerinde arttı

Nationwide konut endeksine göre, ülkede konut fiyatları, geçen ay yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi.
ARTIŞ BEKLENİYORDU
Konut fiyatları, 2017'nin aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetmişti. Ekonomistlerin beklentisi, ocakta ülkede yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 2,5 artış kaydetmesi yönündeydi.
YÜZDE 0,6'LIK ARTIŞ
İngiltere'de ocakta aylık bazda konut fiyatları yüzde 0,6 artış kaydetti. Nationwide Ekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın bu döneminde konut fiyatlarına ilişkin verilerin oynaklık seviyesinin yüksek olabileceğini belirtti.
Nationwide, İngiltere’de konut fiyatlarının 2018'de yüzde 1 seviyesinde artış göstermesinin beklendiğini açıklamıştı.