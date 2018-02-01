İngiltere'de konut fiyatları beklentinin üzerinde arttı

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

Afrin kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki tarihi yapıdaki bir lokantaya isabet etti.

1 Fatih Akın'ın tercihi Alman pasaportu oldu Ünlü yönetmen Fatih Akın, Alman pasaportuyla çok sayıda ülkeye vize gerekmediği için Türk vatandaşlığını değil Alman vatandaşlığını tercih etti.

2 Mazhar Alanson: Eurovision, Sertab'ın başarısı değil Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, Eurovision hakkında açıklamalarda bulundu.

3 PKK yandaşları Hollanda'da tren istasyonunu işgal etti Utrecht'te tren istasyonunu işgal eden terör örgütü PKK yandaşlarını Hollanda polisi izlemekle yetindi. Gerekli yanıtı tek başına bir Türk verdi.

4 Füzelere yazı yazma olayı çığrından çıktı Terör operasyonlarına yönelik ateşlenen füzelerin üzerine yazılan yazılar, gün geçtikçe garip bir hal aldı.

5 Acil servise kedi sokup videoya çeken Hürriyet muhabiri Cuma namazına giden öğrencileri "Şok şok şok" diye haber yapanları görmüştük de hastaneye kedi sokup "Bu kedi niye burada" diye sorana ilk kez şahit oluyoruz.

6 Afrin'deki teröristlerin tankla vurulma anları Burseya Dağı çevresindeki teröristlerin ve yaptıkları kulelerin imha edildiği en net görüntüler paylaşıldı.