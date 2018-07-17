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İngiltere'de konut fiyatları düştü

İngiltere'de konut satışları artarken, konut fiyatları yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 15:49..
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İngiliz Resmi İstatistik Ofisi’nin Mayıs 2018 verilerine göre Londra’da konut fiyatları geçen yıla göre % 0.7 oranında düşüş gösterdi.

İngiltere'de konut fiyatları düştü

KİRA GETİRİSİ 5 YILDA YÜZDE 10'A ÇIKABİLİR

Bu düşüş ise İngiltere'de 2009 yılından itibaren gerçekleşen en büyük düşüş olarak kaydedildi. Yetkililer, kira getirilerinin 5 yıl içinde % 10’lara çıkabileceğini ifade ediyor.

İngiltere'de konut fiyatları düştü

LONDRA YATIRIMCININ GÖZDESİ

Londra son yıllarda sadece Türk yatırımcıların değil, yabancı yatırımcıların da ilgi odağı konumunda. Özellikle Birmingham, Bristol, Nottingham, Manchester gibi üniversite kentleri en çok tercih edilenler arasında.

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