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İngiltere'de konut fiyatları yıllık artış gösterdi

Ülkede konut fiyatları şubatta bir önceki aya göre hız kazanarak yıllık bazda yüzde 5,8 yükseldi.

12.04.2017 - 09:22
  1. Haberler
  2. Emlak

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İngiltere’de konut fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 5,8 artış kaydetti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede konut fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre hız kazanarak yıllık bazda yüzde 5,8 yükseldi.

YILLIK BAZDA 5,3 SEVİYESİNDEYDİ

Ocak ayında konut fiyatlarının artış hızı yıllık bazda yüzde 5,3 seviyesindeydi. ONS verilerine göre bu yılın şubat ayı itibariyle ülkede ortalama bir konutun fiyatı ise 217 bin 502 İngiliz sterlinine yükseldi.

İngiltere’nin batısında konut fiyatları şubat ayında yıllık bazda 10,3 ile en hızlı artışı kaydederken, uzmanlara göre kış aylarında konut alımlarında talep bir miktar azalmış olsa da konut fiyatları ilk üç ay itibariyle yıla güçlü bir başlangıç yaptı.

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