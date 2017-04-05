İngiltere'de konut satışları azaldı

Markit/CIPS'ten yapılan açıklamada, ülkede bu yılın şubat ayında yüzde 52,5 olan inşaat sektörü satın alım yöneticileri endeksinin geçen ay 52,2 seviyesine indiği belirtildi.

İNŞAAT ALANINDA BÜYÜME KAYDEDİLDİ

IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Tim Moore, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiltere'deki konut sektörü şirketleri mart ayında yavaşlamayla karşılaştı. Özelikle konut alanında büyüme ivmesi kaybedildi. Mart ayında ticaret gayrimenkul inşaatı alanında da büyüme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Dün açıklanan imalat sektörü satın alım yöneticileri endeksi de martta bir önceki aya kıyasla yavaşlayarak 54,2 seviyesinde gerçekleşmişti. PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörde büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.