İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in yeni yaşı kutlandı

İngiltere'de düzenlenen terör saldırılarının etkisi, Kraliçe Elizabeth'in 91. yaş günü için yapılan kutlamalarda da görüldü.

Terör saldırıları ve yangın faciası için yapılan saygı duruşuyla başlayan törende, askeri taburlar yürüdü.

AKROBAT UÇAKLARININ GÖSTERİSİ

Akrobat uçaklar ise İngiliz bayrağının renkleriyle gösteri geçidi yaptı.

13 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre içinde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 İngiliz başbakanı gördü.

ESKİTTİĞİ BAŞBAKAN SAYISI 150'Yİ GEÇTİ

2. Elizabeth İngiltere’nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine’nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda. Bütün bu ülkeler dikkate alındığında Elizabeth'in eskittiği başbakan sayısı 150'yi geçiyor.

REKOR ELİZABETH'TE

6 Şubat 1952’de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor. Elizabeth, 2015 yılında 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırmıştı.